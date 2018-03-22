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Парасюк устроил истерику в ВР при проверке его на оружие

22.03.2018 10:56

Народный депутат Владимир Парасюк отказался проходить осмотр при входе в Верховную Раду.

 "Я не буду проходить осмотр. И не дал своих вещей, чтобы их проверили. И не дам! Пусть меняют закон, это нарушение моих полномочий как депутата. Если я сдам свой пистолет, не факт, что они потом из него не возьмут одну пулю, а потом куда-то подбросят", - заявил он.

Журналисты стали свидетелями того, как внефракционный Парасюк устроил потасовку на "рамке безопасности". Охрана не смогла остановить нардепа, который зашел в парламент без осмотра, как предусматривает уже вступивший в силу закон, передает корреспондент LB.ua.

При этом Парасюк заверил, что сегодня пришел в Раду без пистолета. В конце концов охране удалось проверить Парасюка на наличие оружия.

Напомним, что накануне Верховная Рада приняла закон, разрешающий военнослужащим Управления государственной охраны не пропускать в здания, в которых размещены государственные органы власти, лиц с оружием и взрывчаткой.

Закон был принят в связи с делом Надежды Савченко, которая, по версии следствия, собиралась устроить теракт в парламенте.

 

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