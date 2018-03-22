Народный депутат Микитась «забыл» отчитаться за полученніе 35 миллионов

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что Максим Микитась не подал сведений о существенных изменениях в имущественном состоянии, которые произошли у него в связи с получением наследства. Так, народный депутат получил в наследство два земельных участка в городе Киеве, жилой дом, автомобиль Mercedes - Benz и ценные бумаги. Общая стоимость унаследованного имущества составляет 35 770 440 грн", - идет речь в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в соответствии с законом, субъект декларирования обязан в течение 10 дней с момента получения им дохода на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов, установленных для работоспособных лиц на 1 января соответствующего года, подать сведения о существенных изменениях в имущественном состоянии.