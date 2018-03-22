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Народный депутат Микитась «забыл» отчитаться за полученніе 35 миллионов

22.03.2018 10:58

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) направило в суд протокол об административном правонарушении, совершенное народным депутатом Максимом Микитасем (депутатская группа "Воля народа").

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что Максим Микитась не подал сведений о существенных изменениях в имущественном состоянии, которые произошли у него в связи с получением наследства. Так, народный депутат получил в наследство два земельных участка в городе Киеве, жилой дом, автомобиль Mercedes - Benz и ценные бумаги. Общая стоимость унаследованного имущества составляет 35 770 440 грн", - идет речь в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в соответствии с законом, субъект декларирования обязан в течение 10 дней с момента получения им дохода на сумму,  превышающую  50 прожиточных минимумов, установленных для работоспособных лиц на 1 января соответствующего года, подать сведения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Ответственность за несообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии предусмотрена частью второй статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях и влечет за собой наложение штрафа от ста до двухсот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

В НАПК также отмечают, что составление протокола и передача его в суд не означает признание лица виновным в совершении правонарушения, а является основанием для производства по делу об административном правонарушении в судебном порядке. // Укринформ

 

 

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