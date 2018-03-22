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У Чернігові викрили організоване угруповання на інспіруванні штучних міжнаціональних конфліктів

22.03.2018 11:29

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили у Чернігові організоване угруповання, яке на замовлення російських спецслужб здійснювало злочини спрямовані на розпалювання міжнаціональної ворожнечі та завдання шкоди міжнародному іміджу України.

Правоохоронці встановили, що учасники угруповання причетні до здійснення низки актів вандалізму щодо об’єктів польської та єврейської культурно-релігійної спадщини на території Сумської та Волинської областей.

1

Оперативники спецслужби задокументували, що в ніч з 25 на 26 грудня 2017 року в селі Мельники Шацького району на Волині зловмисники обмалювали та розбили хрести братської могили польських прикордонників, які загинули у вересні 1939 року в боях з червоною армією. В ніч з 29 на 30 грудня 2017 року вандали нанесли антисемітський напис на будівлі іудейської громади «Єврейський дім» у Сумах.

2

Під час обшуків у помешканнях фігурантів справи правоохоронці вилучили вісім тротилових шашок, п’ять гранат РГД-5, холодну зброю, антиукраїнську символіку та інші матеріали, які підтверджують їх протиправну діяльність.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

 

Прес-центр СБ України

 

 

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