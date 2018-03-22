Экс-российская звезда Playboy в Москве торговала бриллиантами, за которые африканцам «впарили» БАДы

Сотрудники ФСБ задержали в столице эстрадную певицу и гражданку Израиля Ольгу Федотову (Моденкову), которая вместе с сообщниками пыталась продать драгоценные камни африканского происхождения. 20 лет назад Федотова получила известность, снявшись для обложки журнала Playboy.

Фотографии с места задержания подозреваемых и одним из двух бриллиантов, которые они пытались продать, опубликовал телеграм-канал "Пресс-Хата". Вес каждого из камней составляет 10,2 карата.

Общая стоимость двух бриллиантов оценивается в 1,5 миллиона долларов, уточняет "Коммерсант".

По предварительным данным, мошенники завладели бриллиантами в одной из африканских стран (предположительно, Гане или Либерии). Камни были обменены на биологически активную добавку (БАД), созданную в Москве для профилактики простуды. Причем выходцам из России удалось обмануть доверчивых африканцев, которые были уверены, что получили лекарство от малярии.

Следователи считают, что злоумышленники действовали по отработанной схеме. Полученные драгоценные камни вывозились контрабандой в Россию, а потом продавались. В этом преступном бизнесе были замешаны граждане России, Украины и Израиля. Причем они, судя по обнаруженным следователями записным книжкам, имели покровителей среди членов израильской партии "Ликуд" и Демократической партии США. Судя по записям, политикам периодически переводились деньги. Возможно, это были проценты от прибыли, полученной в результате незаконных сделок.

Получив оперативную информацию о заключении очередной такой сделки, проходившей возле станции метро "Новокузнецкая", сотрудники ФСБ задержали продавцов бриллиантов. Среди них оказалась певица-россиянка Ольга Федотова, которая также имеет израильское гражданство. В интернете можно найти клипы артистки "Уйя-айя" и "Зимушка", который транслировался по телевидению (каналу "Муз-ТВ"). Сексапильная певица в 1998 году стала одной из звезд российского журнала для мужчин Playboy, снявшись в откровенной фотосессии. Она даже попала на обложку популярного издания.

Позднее Федотова эмигрировала в США, а также некоторое время жила в Израиле. Теперь Ольге и ее подельникам грозит наказание по ч. 2 ст. 191 УК РФ ("Незаконный оборот драгоценных камней в крупном размере"), которая предусматривает до семи лет лишения свободы. // NEWSru.com