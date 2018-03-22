До 12 років позбавлення волі загрожує мешканцю Луганщини, який вербував повій на роботу в Росії

Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вербування та переміщення двох осіб (одна з яких є неповнолітньою), вчинене з метою сексуальної експлуатації, з використанням уразливого стану особи, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Розслідуванням встановлено, що мешканець Луганщини вербував на території області осіб жіночої статі з метою їх подальшої сексуальної експлуатації у Російській Федерації. При здійсненні спроби переправлення жінок до Російської Федерації, зловмисника затримано працівниками Управління по боротьбі з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції України у Луганській області в порядку ст. 208 КПК України.

Під час досудового розслідування правопорушнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні направлено до суду.

Довідково: санкція ч. 2 ст. 149 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

Прес-служба прокуратури Луганської області