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В Киеве владелец квартиры пристегнул квартиранта наручниками к батарее, заподозрив его в краже

22.03.2018 12:03

Оперативники Киева задержали злоумышленника, который незаконно удерживал мужчину в квартире.

Как сообщили в ГУ НП в столице, в дежурную часть обратилась женщина и сообщила, что ее мужа незаконно удерживают в квартире на улице Дорогожицкой в Шевченковском районе.

наручники

Правоохранители установили, что мужчина, которого удерживал киевлянин, жил в его квартире. Накануне он якобы похитил у хозяина ювелирные изделия и сдал их в ломбард. Владелец квартиры узнал об исчезновении ценностей, а затем наручниками пристегнул квартиранта к батарее и сказал, что не отпустит, пока тот не отдаст долг.

Оперативники задержали 59-летнего киевлянина в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и проверяют причастность его квартиранта к краже из квартиры.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции за незаконное лишение свободы открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 и по факту кражи – по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование. // Сегодня

 

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