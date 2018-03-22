В Киеве владелец квартиры пристегнул квартиранта наручниками к батарее, заподозрив его в краже

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Оперативники Киева задержали злоумышленника, который незаконно удерживал мужчину в квартире.
Как сообщили в ГУ НП в столице, в дежурную часть обратилась женщина и сообщила, что ее мужа незаконно удерживают в квартире на улице Дорогожицкой в Шевченковском районе.
Правоохранители установили, что мужчина, которого удерживал киевлянин, жил в его квартире. Накануне он якобы похитил у хозяина ювелирные изделия и сдал их в ломбард. Владелец квартиры узнал об исчезновении ценностей, а затем наручниками пристегнул квартиранта к батарее и сказал, что не отпустит, пока тот не отдаст долг.
Оперативники задержали 59-летнего киевлянина в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и проверяют причастность его квартиранта к краже из квартиры.
Следственным отделом Шевченковского управления полиции за незаконное лишение свободы открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 и по факту кражи – по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование. // Сегодня
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