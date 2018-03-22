На адмінкордоні з Кримом СБУ затримала дезертирку

Співробітники Служби безпеки України затримали дезертира на пункті пропуску «Каланчак» на адміністративному кордоні з Кримом.

Правоохоронці встановили, що колишня мічман Військово-Морських Сил ЗС України у 2014 році не повернулась на материкову частину держави, згідно з вказівкою Міністерства оборони України та Генерального Штабу ЗСУ. Військовослужбовця було оголошено у розшук військовою прокуратурою.

Оперативники спецслужби отримали інформацію, що жінка планує виїхати з Криму для переоформлення документів та затримали її під час перетину адмінкордону.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання зловмисниці запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

Прес-центр СБ України