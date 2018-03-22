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Співробітники Служби безпеки України затримали дезертира на пункті пропуску «Каланчак» на адміністративному кордоні з Кримом.
Правоохоронці встановили, що колишня мічман Військово-Морських Сил ЗС України у 2014 році не повернулась на материкову частину держави, згідно з вказівкою Міністерства оборони України та Генерального Штабу ЗСУ. Військовослужбовця було оголошено у розшук військовою прокуратурою.
Оперативники спецслужби отримали інформацію, що жінка планує виїхати з Криму для переоформлення документів та затримали її під час перетину адмінкордону.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання зловмисниці запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії.
«Собиратель земель русских» более не признает национальных суверенитетов, считая все эти государства исконными территориями России. И вряд ли это можно трактовать...