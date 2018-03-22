Телеканалы РФ скрыли от граждан массовое отравление детей и протесты из-за свалки в Волоколамске
22.03.2018 12:27
В подмосковном Волоколамске 21 марта произошел выброс газа с мусорного полигона «Ядрово». После этого в больницу с жалобами на головокружение и тошноту попали более 50 детей.
Местные жители связали резкое ухудшение самочувствия именно со свалкой и вышли на стихийную акцию протеста. В больницу Волоколамска приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев, которому протестующие кричали «Позор!», в него бросали снежки. Воробьев записал на фоне толпы телеобращение, но не стал беседовать с жителями. Зато к толпе вышел глава Волоколамского района Евгений Гаврилов, и это закончилось потасовкой. Федеральные телеканалы практически полностью проигнорировали события в Волоколамске. Вот о чем там рассказывали вместо этого.
Первый канал
Ни в одном выпуске новостей днем 21 марта и утром 22 марта Первый канал не рассказал о событиях в Волоколамске. Главной темой дня на телеканале стала встреча в МИД России, куда позвали иностранных послов, чтобы объяснить им позицию Москвы по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. Единственной региональной темой в итоговом выпуске программы «Время» оказалась история из Екатеринбурга, где в одной квартире зарегистрировали 6844 мигранта.
Ежедневное ток-шоу «Время покажет» было посвящено Украине (двечасти) и отравлению в Солсбери.
«Россия 1»
Ситуацию в Волоколамске упомянули только в последнем выпуске«Вестей» в 20:00. Сюжет о массовом отравлении детей начался на 40-й минуте выпуска — после него были только театральный обзор и московская хроника. В трехминутном репортаже большую часть времени занимают выступления губернатора Андрея Воробьева. О протестах в городе ничего сказано не было, корреспондент Жанна Карпенко лишь анонсировала встречу Воробьева с жителями (на момент выхода передачи в эфир Воробьев уже уехал из больницы Волоколамска, где жители встретили его гневными криками — «Медуза»). Вот единственный сюжет о Волоколамске на федеральном телевидении 21 марта.
В выпуске «Вестей» третьим сюжетом шел репортаж из Госдумы, где комиссия по этике не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого — его обвинили в домогательствах три журналистки.
В ток-шоу «60 минут» обсуждалипубликации американских СМИ в связи со звонком Дональда Трампа Владимиру Путину и ситуацию на Украине. Вторую часть передачи посвятили отравлению в Солсбери.
НТВ
В выпусках новостей (программа «Сегодня») о ситуации в Волоколамске ничего не сказали. Основными темами передач стала встреча в МИД с иностранными послами, обвал акций Facebook из-за скандала с утечкой персональных данных и заболеваемость гриппом в России. Значительная часть «Итогов дня» была посвящена похоронам на Украине летчика Владислава Волошина, которого свидетель российского Следственного комитета назвал причастным к катастрофе MH-17 в Донбассе.
Двухчасовое ток-шоу «Место встречи» было целиком посвящено Украине. // Медуза
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