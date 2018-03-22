Телеканалы РФ скрыли от граждан массовое отравление детей и протесты из-за свалки в Волоколамске

22.03.2018 12:27

В подмосковном Волоколамске 21 марта произошел выброс газа с мусорного полигона «Ядрово». После этого в больницу с жалобами на головокружение и тошноту попали более 50 детей.