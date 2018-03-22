Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Мандат миссии ОБСЕ на Донбассе продлили еще на год

22.03.2018 12:36

Украинская делегация настаивает, что СММ должна иметь полный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины

Мандат Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) продлили до 31 марта 2019 года. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене.

Миссия ОБСЕ продолжит работу в Украине. Фото: osce.org

"Мандат СММ ОБСЕ продлен до 31 марта 2019 года. Делегация Украины произнесла свое интерпретирующее заявление, в котором отметила, что СММ должна иметь полный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, включая Крым и Севастополь. Все государства ЕС, США и Канада поддержали", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее представитель США в ОБСЕ назвал причины конфликта на Донбассе.

"Что привело к нынешнему кризису в Украине, так это нарушение Россией суверенитета Украины. Что привело к нынешнему конфликту в Украине, так это нарушение Россией независимости Украины. Что привело к нынешнему конфликту в Украине ... и продолжает быть одной из самых больших угроз для региональной стабильности и безопасности, так это неоднократные и постоянные нарушения России ... важнейших основных принципов и комитетов ОБСЕ", – заявил временно поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан. // Сегодня

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...