Мандат миссии ОБСЕ на Донбассе продлили еще на год

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Украинская делегация настаивает, что СММ должна иметь полный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины
Мандат Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) продлили до 31 марта 2019 года. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене.
"Мандат СММ ОБСЕ продлен до 31 марта 2019 года. Делегация Украины произнесла свое интерпретирующее заявление, в котором отметила, что СММ должна иметь полный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, включая Крым и Севастополь. Все государства ЕС, США и Канада поддержали", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее представитель США в ОБСЕ назвал причины конфликта на Донбассе.
"Что привело к нынешнему кризису в Украине, так это нарушение Россией суверенитета Украины. Что привело к нынешнему конфликту в Украине, так это нарушение Россией независимости Украины. Что привело к нынешнему конфликту в Украине ... и продолжает быть одной из самых больших угроз для региональной стабильности и безопасности, так это неоднократные и постоянные нарушения России ... важнейших основных принципов и комитетов ОБСЕ", – заявил временно поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан. // Сегодня
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