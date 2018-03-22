Мандат миссии ОБСЕ на Донбассе продлили еще на год

Мандат Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) продлили до 31 марта 2019 года. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене.

"Мандат СММ ОБСЕ продлен до 31 марта 2019 года. Делегация Украины произнесла свое интерпретирующее заявление, в котором отметила, что СММ должна иметь полный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, включая Крым и Севастополь. Все государства ЕС, США и Канада поддержали", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее представитель США в ОБСЕ назвал причины конфликта на Донбассе.

"Что привело к нынешнему кризису в Украине, так это нарушение Россией суверенитета Украины. Что привело к нынешнему конфликту в Украине, так это нарушение Россией независимости Украины. Что привело к нынешнему конфликту в Украине ... и продолжает быть одной из самых больших угроз для региональной стабильности и безопасности, так это неоднократные и постоянные нарушения России ... важнейших основных принципов и комитетов ОБСЕ", – заявил временно поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан. // Сегодня