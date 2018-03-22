Под Киевом муж убил жену и пытался покончить с собой

Жуткая трагедия произошла в Фастовском районе в селе Мотовиловка. Как сообщают в ГУ НП Киевской области, между супругами возникла ссора, которая закончилась убийством.

"44-летняя женщина сообщила мужу о намерении уйти к другому. Разъяренный 46-летний глава семьи схватил кухонный нож и нанес удар в область ее грудной клетки. От полученного проникающего колото-резаного ранения женщина сразу же умерла. Мужчина осознал, что натворил и решил покончить жизнь самоубийством. Он написал прощальную записку и вскрыл вены. При этом он сообщил о своем намерении в скорую помощь. Медики приехали за считанные минуты и спасли его от смерти", – рассказали в полиции Киевской области.

Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Следствие продолжается. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным полиции, у супругов остался 16-летний сын. // Сегодня