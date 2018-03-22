На Запоріжжі СБУ блокувала вивезення з України товарів військового призначення (відео)

На Запоріжжі співробітники Служби безпеки України блокували операцію російських спецслужб із вивезення товарів військового призначення для потреб збройних сил РФ.

Контррозвідники спецслужби встановили, що в умовах запроваджених Україною антиросійських санкцій спецслужби РФ та представники російських військово-промислових компаній намагались організувати канал поставок з України виробів, необхідних для забезпечення військово-морського флоту Росії.

Співробітники СБ України задокументували, що зловмисники розробили механізм постачання товарів через підконтрольні комерційні структури в одній із європейських країн. Потім виготовлену спеціалізованим запорізькім підприємством військову продукцію ділки планували постачати до країни-агресора. Замовником оборудки були російські структури, які спеціалізуються на оснащенні та комплектації атомних підводних човнів, зокрема тих, що базуються на тимчасово анексованій території АР Крим.

Під час обшуків на підприємстві вилучено документацію та партію товарів військового призначення, яку найближчим часом планувалось транзитом доставити в Росію.

У рамках відкритого кримінального провадження за ст. 111 та 333 Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії.

Прес-центр СБ України