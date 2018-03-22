Савченко планирует теракты в центре Киева (видео, продемонстрированное генпрокурором в Раде)

Видео показали народным депутатам во время рассмотрения Радой вопроса снятия неприкосновенности с нардепа Надежды Савченко

Внефракционный нардеп Надежда Савченко договаривается о подготовке терактов в правительственном квартале в Киеве, в частности в здании Верховной Рады. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

Регламентный комитет Верховной Рады утром 22 марта дал согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко.

Отметим, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления на нардепа Надежду Савченко. Савченко подозревают в подготовке терактов в сессионном зале Верховной Рады. По словам Юрия Луценко, следствие имеет доказательства того, что она планировала уничтожить боевыми гранатами две ложи, а с помощью автоматов добивать тех, кто выживет.

112.ua