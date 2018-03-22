В России пьяный боец Росгвардии, перевозивший взрывчатку, застрелил напарника

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту убийства сотрудника ФГУП "Охрана" Росгвардии в Катангском районе. По предварительным данным, сотрудника правоохранительных органов застрелил сослуживец, который в тот момент находился в алкогольном опьянении и был занят перевозкой взрывчатых веществ.

"18 марта в 320 км от райцентра Ербогачен между двумя сотрудниками ФГУП "Охрана" произошел конфликт", - приводит "Интерфакс" комментарий сотрудника пресс-службы областного управления СК РФ.

В ходе ссоры один из росгвардейцев несколько раз выстрелил из табельного оружия в голову коллеге. Тот скончался на месте от полученных травм.

По факту происшедшего сотрудники Киренского межмуниципального отдела СК РФ возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

В пресс-службе управления Росгвардии добавили, что убийца попытался скрыться с места преступления на автомобиле, однако в итоге был разоружен и задержан стражами порядка. Свой поступок подозреваемый объяснил временным помутнением рассудка. Возможно, причиной временного безумства стал алкоголь, пишет "Московский комсомолец".

"Сотрудники ФГУП "Охрана" были напарниками и во время конфликта находились на рабочем месте", - пояснил сотрудник пресс-службы Росгвардии. Они сопровождали груз взрывчатых веществ на одно из нефтяных месторождений в Катангском районе.

В прошлом потерпевший и его предполагаемый убийца работали в силовых структурах - ФСИН и МВД. А после выхода на пенсию они устроились на работу в ФГУП "Охрана". На сайте предприятия говорится, что оно входит в структуру Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии) Российской Федерации. Однако в пресс-службе Росгвардии почему-то это опровергли.

ФГУП "Охрана" имеет больше 80 филиалов в субъектах РФ. Предоставляет услуги физической, военизированной охраны, пультовой охраны, монтажа и технического обслуживания систем безопасности. Предприятие насчитывает более 48 тысяч сотрудников, вооруженных, в частности, автоматическим оружием, которые охраняют свыше 200 тысяч объектов. // NEWSru.com