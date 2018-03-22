Оперативные данные о ситуации в зоне АТО на 22.03.2018

В последний недельный период (с 15 по 21 марта с.г.) в зоне боевых действий на Донбассе отмечается снижение интенсивности огневых ударов по позициям украинских войск и населенным пунктам на подконтрольной Украине территории. На период подготовки и проведения выборов президента РФ (18 марта с.г.) части и подразделения 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск находились в повышенной степени боевой готовности, на всей оккупированной территории российским оккупационным командованием был введен усиленный контрразведывательный режим.

Противник продолжает активное ведение воздушной разведки боевых порядков ВС Украины – за недельный период зафиксировано 7 разведывательный полет БПЛА ВС РФ, в т.ч. 2 полета БПЛА “Орлан-10”, которые осуществлялись с заходом в оперативно-тактическую глубину обороны ВС Украины.

В частях и подразделениях 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск на военных полигонах “Центральный”, “Славный”, “Ударный” и “Приморский” интенсивно проводились мероприятия:

- по боевой подготовке и организации взаимодействия подразделений в составе разведывательно-огневого контура с применением БПЛА;

- по отработке вопросов ведения боевых действий в городе;

- по обучению вождению механиков-водителей и выполнению учебных стрельб с операторами-наводчиками боевых машин.

Кроме того, 15 марта с.г. на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей были проведены учения гражданской обороны. Проверялась система оповещения населения, состояние бомбоубежищ, а также организация взаимодействия между воинскими частями и комиссариатами с практической отработкой вопросов оповещения приписного состава и развертыванием пунктов приема личного состава.

Для обеспечения деятельности частей и соединений 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск за недельный период с территории России было доставлено около 1300 тонн ГСМ (ж/д. ст. Ровеньки).

Также противник продолжает совершенствование своих позиций (как в первой линии, так и во второй) в инженерном отношении. Кроме того, отмечается проведение ряда перегруппировок и усиления оккупационных формирований на отдельных участках линии фронта. В частности:

- оккупанты закрыли район от Докучаевска на север до Донецка, выставлены блок-посты, ограничено передвижение гражданского автотранспорта. По данным группы ИС, при этом через Молодёжное на Еленовку перебрасывается бронетехника – зафиксировано до 10-и единиц (в основном БМП);

- в Ясиноватском районе северо-восточнее Васильевки и Бетманово фиксируется минирование противником отдельных участков местности. Причём в некоторых случаях речь идёт об участках за передовыми позициями боевиков, практически у них в тылу. Минирование производится скрытно, используются как противопехотные, так и противотанковые мины. Не исключено, что речь идёт о готовящейся провокации, либо же данные действия являются попытками воспрепятствовать самовольному отходу передовых подразделений формирований оккупантов;

- противник продолжает укреплять и усиливать северный фас Дебальцевского узла обороны в районе Светлодарской дуги. В районе Новогригорьевки отмечается появление новых единиц бронетехники (4 БМП-1\2 и 1 МТ-ЛБ). Также отмечен подвоз БК несколькими Камазами со стороны Углегорска в сторону посёлка Калиновка (речь идёт о миномётных минах и боеприпасах к гранатомётам);

- оккупанты усилили своё подразделение, которое обороняется по рубежу высота 206.9 – Белая Каменка несколькими единицами бронетехники (в районе Белой Каменки наблюдалась пара окопанных БМП-1 и 1 МТ-ЛБ), ещё 3 единицы БМП-1 наблюдались в районе юго-восточнее Петровского, замаскированные в посадке (рассредоточены);

- 4-й отбн 2-го АК (бывший танковый батальон «Август») поротно отправляется на полигон для проведения учений. Согласно планов, кроме прочих вопросов, будет отрабатываться вопрос применение танков совместно с артиллерией.

- В 7-й омсбр после последних «дружеских подрывов» на ручных гранатах – очередное служебное расследование. Командный состав в очередной раз проводит «плотную воспитательную работу» на тему – как хуёво бухать на боевых, особенно в первой линии в виду позиций противника.

Во 2-м АК (в 2-й и 4-й омсбр) проходит частичная дефектация штатной боевой техники в отдельных подразделениях. Среди боевиков данных бригад распространяются слухи, что данное мероприятие проводится перед поступлением из РФ новой крупной партии бронетехники (в первую очередь БМП-1,2) и специализированного автотранспорта.

Группа российских «советников» в штабе 1-го АК потребовала от командных структур корпуса «более тщательной отработки взаимодействия» между подразделениями разных родов войск в ходе учений по боевому слаживанию тактических групп, проводящихся в последнее время на полигонах «ДНР». В результате проверок хода этих учений «советники» отметили формальный подход к организации и проведению соответствующих тренировок со стороны командного звена ряда бригад и полков.

Продолжается доукомплектование подразделений 3-й, 5-й и 7-й омсбр, а так же 11-го омсп 1-го АК «обученным контингентом». Командованием корпуса отмечается так называемая «стабилизация» ситуации с пополнением и сравнительное увеличение числа наемников из РФ, желающих проходить «воинскую службу по контракту» в этих соединениях.

В Горловке вновь распространяются слухи об «американском спецназе», который якобы действует в районе Зайцево-Жованка и в районе Гольмовского. Согласно распространяемым боевиками слухам, американские военные командуют действиями ДРГ украинских Сил специальных операций (ССО) на этих участках. Большая часть боевиков из числа 3-й омсбр, оперирующей на этих участках, действительно уверены, что на передовой действуют вместе с украинскими и американские «снайперы и диверсанты». В свою очередь, в подразделениях «1 АК ДНР» южнее Донецка личному составу командованием доведено, что на данные участки прибыл «норвежский спецназ» (якобы с целью натаскивания егерей-снайперов). Характерно, что после высказывания одним из командиров боевиков среднего звена при личном составе в качестве шутки, что «скоро к украинцам прибудет еще и австралийский и монгольский спецназ, и будет полный набор», данный командир получил дисциплинарное взыскание за «дискредитацию официальной информации».

Отмечается повышенный интерес, проявляемый «МГБ ДНР» и разведывательно-диверсионными органами 1-го АК к подземным коммуникациям и коллекторам вблизи линии разграничения в районе ДАП-а, западных и северо-западных районов Донецка, фиксировалась проверка подобных объектов и в Горловке. Отмечены неоднократные попытки оккупантов использовать их для совершения рейдов и налётов на передовые подразделения ВСУ. Пока данные случаи носят характер «импровизации», однако, по некоторым данным, рассматривается вопрос формирования усилиями вышеуказанных структур оккупантов некоего спецподразделения для «туннельных и подземных» боевых действий (по примеру американских «туннельных крыс» во Вьетнаме).

В «МГБ ЛНР» активизировали меры по мониторингу чрезвычайных происшествий по сведениям «МВД», «МЧС» и других силовых структур «ЛНР», а также местных резонансных событий санитарно-эпидемиологического, социально-экономического и общественно-политического характера. Целью сбора информации является своевременное выявление и предупреждение протестной активности населения в «ЛНР».

Главари «ДНР» в очередной раз дали указание главам районных оккупационных администраций (н.п. Макеевка, Горловка) проверить состояние готовности к проведению «выборов главы ДНР» и «депутатов народного совета ДНР» (сообщается, что подобные «выборы» запланированы на 4 ноября 2018 г).

Для продвижения и попыток легитимизации «ЛДНР» в странах Европейского Союза, главари «коммунистической партии ДНР» согласовали с представителями Партии коммунистического возрождения (Италия, итал. Partito della Rifondazione Comunista, PRC) возможность проведения в середине апреля с.г. в гг. Рим и Милан акций, направленных на поддержку «ДНР/ЛНР». // Группа «Информационное Сопротивление»