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На Харківщині СБУ припинила діяльність агентурної мережі російських спецслужб (відео)

22.03.2018 13:35

На Харківщині співробітники контррозвідки Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури області припинили діяльність агентурно-інформаторської мережі Головного управління Генштабу Збройних сил РФ.

Оперативники спецслужби встановили, що до складу мережі входило троє місцевих мешканців, один з яких був діючим офіцером Національної поліції в Харківській області.

Фото Служба безпеки України.

При проведенні слідчих дій співробітники СБ України задокументували зв’язок учасників агентурної мережі з ГУ ГШ ЗС РФ, а також факти передачі капітаном поліції службової інформації МВС України, у тому числі з обмеженим доступом. Зловмисники також передали російським кураторам особисті дані учасників антитерористичної операції.

Під час спецоперації правоохоронці затримали учасників агентурної мережі. У ході обшуків за місцями їх проживання співробітники СБУ вилучили речові докази, які підтверджують факт виконання ними злочинних завдань в інтересах спецслужб РФ.

Фігурантам справи оголошено підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії. 

Служба безпеки України

 

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