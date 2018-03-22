На Черкащині затримали нелюда, який побив свою двомісячну доньку

До чергової частини Корсунь-Шевченківського відділення поліції надійшло повідомлення від працівників однієї із лікарень міста про побиття двомісячної дитини. До них звернулась 19-річна матір немовля. Під час обстеження дитини, лікарі виявили у неї чисельні тілесні ушкодження. За викликом негайно виїхала слідчо-оперативна група.

На місці події правоохоронці від матері дитини дізналися, що дівчинку побив минулої доби її батько, в той момент, коли жінка була в магазині. Як вона пояснює, відразу не звернулася до лікарів, бо їй заборонив її співмешканець. Коли дитині стало гірше, жінка поїхала до лікарів. Чоловіка затримали за місцем проживання, він зізнався у вчиненому. Батько дитини розповів, що залишився з дитиною сам, вона почала плакати і він не міг її заспокоїти, тому струснув та вдарив декілька разів по голові.

Корсунь-Шевченківським відділенням поліції чоловіку оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Наразі йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Черкаської області