Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности, задержание и арест Савченко

Украинский парламент согласился снять депутатскую неприкосновенность с внефракционного нардепа Надежды Савченко.

"За" привлечение Савченко к уголовной ответственности выступил 291 народный депутат.

Согласились на задержание Надежды Савченко 277 депутатов, а на арест - 268 ее коллег.

Напомним, сегодня регламентный комитет Верховной Рады дал согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко. // 112.ua