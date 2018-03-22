Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности, задержание и арест Савченко

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"За" проголосовали соответственно 291, 277, 268 народных депутатов
Украинский парламент согласился снять депутатскую неприкосновенность с внефракционного нардепа Надежды Савченко.
"За" привлечение Савченко к уголовной ответственности выступил 291 народный депутат.
Согласились на задержание Надежды Савченко 277 депутатов, а на арест - 268 ее коллег.
Напомним, сегодня регламентный комитет Верховной Рады дал согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко. // 112.ua
«Собиратель земель русских» более не признает национальных суверенитетов, считая все эти государства исконными территориями России. И вряд ли это можно трактовать...