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Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности, задержание и арест Савченко

22.03.2018 13:51

 "За" проголосовали соответственно 291, 277, 268 народных депутатов

Украинский парламент согласился снять депутатскую неприкосновенность с внефракционного нардепа Надежды Савченко. 

Рада рассматривает снятие неприкосновенности с Савченко, 22 марта 2018 Українське фото

"За" привлечение Савченко к уголовной ответственности выступил 291 народный депутат.

Согласились на задержание Надежды Савченко 277 депутатов, а на арест - 268 ее коллег.

Напомним, сегодня регламентный комитет Верховной Рады дал согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко. // 112.ua

 

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