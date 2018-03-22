У столиці затримали жінку, яка зарізала чоловіка

Подія сталася вчора ввечері. Потерпілий від ножового поранення помер до приїзду медиків. Жінці загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

До чергової частини Шевченківського управління поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Ольжича виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. На адресу негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.

На місці події працівники поліції встановили, що жінка з чоловіком розпивали алкогольні напої та між ними стався конфлікт. У результаті дружина схопила кухонний ніж та вдарила ним у живіт чоловіку. Родичі потерпілого викликали лікарів "швидкої" та поліцію.

Затримана - 55-річна киянка, раніше у поле зору правоохоронців не потрапляла. У скоєному зізналась, але пояснити свій вчинок не змогла. Із помешкання слідчі вилучили кухонний ніж та направили його на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Слідчий готує подання щодо обрання підозрюваній міри запобіжного заходу – тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Відділ комунікації поліції Києва