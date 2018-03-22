На Запоріжжі при затримані поліцейського-хабарника, спецпризначенці застосували зброю

Двоє співробітників патрульної поліції були викриті оперативниками внутрішньої безпеки Національної поліції України у систематичному вимаганні неправомірної вигоди з водіїв. Під час спільних заходів внутрішньої безпеки, поліції Запоріжжя та прокуратури по затриманню хабарників один з інспекторів спробував чинити опір. Спецпризначенець КОРДу відреагував миттєво та не дозволив йому заволодіти табельною зброєю. Наразі викриті зловмисники затримані.

Запорізьким управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України було отримано оперативну інформацію про причетність окремих співробітників патрульної поліції до протиправних дій. Після перевірки було встановлено, що 25-річний лейтенант поліції та його 40-річний колега, старший лейтенант поліції, вимагають неправомірну вигоду з водіїв за непритягнення їх до адміністративної відповідальності.

За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ прокуратурою Запорізької області було розпочато кримінальне провадження за фактом отримання неправомірної вигоди. Спільно з керівництвом патрульної поліції області працівники УДВБ НПУ задокументували систематичне отримання хабарів, до яких вдавалися напарники. Гроші поліцейські вимагали за будь-які правопорушення, вчинені водіями. Сума хабара коливалася від 200 гривень до 10 тисяч гривень, тобто 50% від суми реального штрафу.

На підставі зібраної доказової бази було прийнято рішення про затримання інспекторів відразу після отримання ними чергового хабара. Заходи по затриманню проводилися оперативниками Запорізького управління внутрішньої безпеки НПУ спільно з працівниками Управління патрульної поліції Запоріжжя та спецпідрозділу КОРД.

Під час спецоперації 40-річний інспектор патрульної поліції кинувся тікати та був затриманий за кількасот метрів від траси. Його 25-річний колега, який перебуває в органах поліції лише 2 роки, спробував чинити супротив, намагаючись заволодіти табельною зброєю співробітника КОРДу. Відтак спецпризначенець зреагував на цю спробу та застосував табельну вогнепальну зброю, при цьому завдавши патрульному мінімальної шкоди. Після надання пораненому екстреної медичної допомоги, його було госпіталізовано. Зараз стан патрульного задовільний.

На теперішній час йому та його колезі прокуратурою Запоріжжя оголошено підозру за ч.3 ст.368 КК України та затримано у порядку ст.208 КПК України. Судом їм буде обрано міру запобіжного заходу.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України