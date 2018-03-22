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Три десятка титушек ворвались на пленум Федерации профсоюзов ЖКХ в киевской гостинице «Турист»

22.03.2018 14:17

На пленум ЦК Федерации профсоюзов работников ЖКХ, проходивший 22 марта в киевской гостинице «Турист», было совершено нападение «титушек». Некоторых участников пленума облили зеленкой, мероприятие было прервано.

По словам работников гостиницы, в нападении участвовало две группы по 15 человек, одетых в гражданское. Нападавшие попытались захватить документацию Федерации, однако им помешала прибывшая на место инцидента полиция.

Большинству нападавших удалось сбежать с места происшествия, но нескольких «титушек» полиции удалось задержать, сообщает Всесвітньо-Броварське Телебачення.

Участники пленума предполагают, что за этим нападением может стоять заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины Владимир Саенко. Его цель — дискредитировать председателя ЦК федерации профсоюзов работников ЖКХ Алексея Романюка.

Алексей Романюк является председателем наблюдательного совета «Укрпрофздравницы». По словам участников пленума, Романюк блокирует продажу санаториев федерации, в которой заинтересованы близкие Саенко люди.

Полиция в настоящий момент комментариев не дает. Однако, как выяснил наш корреспондент, правоохранители изымают в качестве вещественных доказательств документы, которые пытались похитить напавшие на пленум «титушки».

После наведения порядка полицией, пленум продолжил работу.

 

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