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Госдума лишила аккредитации СМИ, которые посмели объявить бойкот из-за Слуцкого

22.03.2018 14:25

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о приостановлении аккредитации журналистов тех СМИ, которые решили отозвать своих корреспондентов из Госдумы в связи с делом депутата Леонида Слуцкого.

Как сообщает телеканал «Дождь», в четверг на входе в Госдуму у охраны появились списки журналистов, которым запрещен вход в здание парламента. Эту информацию подтверждает «Интерфакс».

Картинки по запросу Слуцкий

Вячеслав Володин добавил, что сами принципы аккредитации журналистов в Госдуму не изменялись.

«Что касается решения ряда СМИ, это решение руководства информационных холдингов, изданий, это их компетенция, их право», — сказал журналистам в четверг Володин.
Интерфакс

  • 22 марта несколько российских СМИ объявили об отзыве своих корреспондентов из Госдумы. Бойкот парламенту среди прочих объявили холдинг РБК, телеканал «Дождь», радиостанция «Эхо Москвы», газета «Коммерсант», телеканал RTVI и другие.
  • Поводом этому послужило решение депутатской комиссии по этике, рассматривавшей дело парламентария Леонида Слуцкого, которого обвинили в сексуальных домогательствах несколько журналисток. Комиссия не усмотрела нарушения поведенческих норм в действиях депутата, отметив, что обвинения в его адрес носили спланированный характер. // Медуза

 

 

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