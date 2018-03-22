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Налоговая предупреждает о рассылке от ее имени электронных писем с вирусом

22.03.2018 14:35

По данным Фискальной службы, отправка спам-сообщений происходит с электронных ящиков, которые не имеют никакого отношения к ведомству.

 

 Государственная фискальная служба (ГФС) предупреждает о рассылке якобы от ее имени электронных писем с вредоносным программным обеспечением.

Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

"Письма содержат вредоносное программное обеспечение и отправляются якобы от имени Государственной фискальной службы Украины. Учитывая это, сообщаем, что отправка спам-сообщений происходит с электронных ящиков, которые не имеют никакого отношения к Государственной фискальной службе Украины", - говорится в сообщении.

Фискальная служба привела пример такого сообщения, в котором говорится, что у предприятия-адресата выявлены нарушения налогового законодательства, и что это является основанием выдвижения подозрения в совершении административного правонарушения по статье уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

К уведомлению прилагается файл с письмом, содержащим вредоносное программное обеспечение.

"Обращаемся к налогоплательщикам с просьбой внимательно читать электронный адрес отправителя письма и проверять его достоверность", - отмечает Фискальная служба. // УНИАН

 

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