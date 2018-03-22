Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В Чехии в результате взрыва на химзаводе погибли 6 человек

22.03.2018 14:45

В результате взрыва на химическом заводе компании Unipetrol в Чехии погибли шесть человек, а другие получили серьезные ранения. Об этом сообщил пресс-секретарь чешской пожарной службы.

Об этом передает Reuters.

взрыв

Представитель Unipetrol подтвердил, что взрыв произошел на заводе компании в городе Кралупи-над-Влтавоу, в 31 км к северу от Праги, но не рассказал подробностей.

«Я могу подтвердить, что на нашем химическом заводе в городе Кралупи-над-Влтавоу произошел инцидент… Встреча кризисного менеджмента продолжается», — сказал представитель компании Павел Кайдл.

Полиция сообщила, что экстренные службы отреагировали на взрыв. Представитель пожарной службы сказал чешскому телевидению, что это был взрыв в резервуаре для хранения и риска новых взрывов нет.

Двое людей были доставлены в больницу, добавил представитель пресс-службы. // Realist

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...