В Чехии в результате взрыва на химзаводе погибли 6 человек

В результате взрыва на химическом заводе компании Unipetrol в Чехии погибли шесть человек, а другие получили серьезные ранения. Об этом сообщил пресс-секретарь чешской пожарной службы.

Об этом передает Reuters.

Представитель Unipetrol подтвердил, что взрыв произошел на заводе компании в городе Кралупи-над-Влтавоу, в 31 км к северу от Праги, но не рассказал подробностей.

«Я могу подтвердить, что на нашем химическом заводе в городе Кралупи-над-Влтавоу произошел инцидент… Встреча кризисного менеджмента продолжается», — сказал представитель компании Павел Кайдл.

Полиция сообщила, что экстренные службы отреагировали на взрыв. Представитель пожарной службы сказал чешскому телевидению, что это был взрыв в резервуаре для хранения и риска новых взрывов нет.

Двое людей были доставлены в больницу, добавил представитель пресс-службы. // Realist