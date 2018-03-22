У Києві затримали чоловіка, який повідомив про теракт на підтримку народного депутата

Правопорушник зателефонував до поліції та розповів, що готує вчинити теракт. Завдяки злагодженим діям всіх профільних служб, особу підозрюваного оперативно встановили. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Сьогодні, 22 березня, до столичних правоохоронців надійшла інформація від невідомого, про терористичний акт у Верховній Раді України на підтримку народного депутата. На виклик негайно відреагували усі відповідні підрозділи поліції.

Правоохоронці ретельно обстежили територію, прилеглу до ВРУ, жодних небезпечних предметів там виявлено не було. Після комплексу розшукових заходів поліція встановила особу чоловіка, котрий здійснив дзвінок. Ним виявився 40-річний житель столиці, якого затримали на вулиці Вербицького у Дарницькому районі Києва.

Встановлено, що чоловік раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення різних адміністративних правопорушень. Свій вчинок він пояснити чітко не може.

Подія належним чином зареєстрована. На даний час вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Правопорушнику загрожує до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва