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Рада признала противоправным голосование за президента РФ в Крыму

22.03.2018 15:06

В заявлении парламента значится, что зачисление голосов жителей аннексированного Крыма искажает результаты голосования и ставит под сомнение их легитимность

 Верховная Рада признала противоправным голосование за президента Российской Федерации на территории аннексированного Крыма. "За" соответствующее постановление № 8168-1 проголосовали 255 народных депутатов.

выборы путина

Верховная Рада утвердила заявление в связи с проведением голосования за президента России во временно оккупированном Крыму. Председателю ВРУ поручили довести текст заявления до сведения парламентов иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций.

Верховная Рада заявила, что организация российской администрацией выборов президента РФ в Крыму противоправна. Это не может быть свидетельством изменения статуса Крыма на любой другой кроме прописанного в Конституции Украины.

"Существенные ограничения избирательных прав граждан в ходе избирательного процесса в РФ, создание неравных условий для кандидатов и отсутствие настоящего выбора, о которых говорится в предварительных выводах Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также неправомерное зачисление свыше 1 млн. голосов из временно оккупированных Крыма и Севастополя существенно искажают результаты голосования на выборах президента РФ в целом, закономерно ставя под сомнение их легитимность", - говорится в заявлении.

Кроме того, Рада призвала международное сообщество применять дополнительные санкции против России и персональные санкции против причастных к организации выборов на территории аннексированного Крыма.

Постановление вступает в силу в день его принятия.

Отметим, данное постановление - согласованная позиция парламента. В целом в Верховной Раде было зарегистрировано несколько постановлений с заявлениями о проведении выборов президента РФ в Крыму. В частности, председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак и представитель этой фракции Георгий Логвинский предложили считать результаты выборов президента в РФ нелегитимными и ничтожными из-за голосования в аннексированном Крыму.

Выборы президента России прошли 18 марта, в четвертую годовщину незаконной аннексии Крыма. // 112.ua

 

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