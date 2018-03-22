Мужчина, задержанный с тротилом в столичном метро, оказался соратником Саакашвили

В 6:00 утра на станции метро "Житомирская" сотрудники полиции метрополитена задержали местного жителя по имени Гресик Т.В. 1990 года рождения, сообщил нардеп Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Ранее гражданин Гресик был замечен во время массовых акций протеста осенью 2017 года у Верховной Рады, некоторое время жил в палаточном городке и крутился вокруг офиса партии "Руху нових сил" Саакашвили. На фото Т. Гресь отмечен красным кругом", – написал Геращенко.

По его словам, следователи полиции официально обратятся к руководству партии с вопросами о том, что этот человек делал в их офисе.

"Думаю, что правда о том, что этот человек хотел сделать сегодня с 200 граммами взрывчатки в Киеве нужна всем", – добавил Геращенко. // Обозреватель