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Мужчина, задержанный с тротилом в столичном метро, оказался соратником Саакашвили

22.03.2018 15:17

Всплыла связь задержанного пассажира со взрывчаткой в метро Киева с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили.

В 6:00 утра на станции метро "Житомирская" сотрудники полиции метрополитена задержали местного жителя по имени Гресик Т.В. 1990 года рождения, сообщил нардеп Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

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"Ранее гражданин Гресик был замечен во время массовых акций протеста осенью 2017 года у Верховной Рады, некоторое время жил в палаточном городке и крутился вокруг офиса партии "Руху нових сил" Саакашвили. На фото Т. Гресь отмечен красным кругом", – написал Геращенко.

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По его словам, следователи полиции официально обратятся к руководству партии с вопросами о том, что этот человек делал в их офисе.

"Думаю, что правда о том, что этот человек хотел сделать сегодня с 200 граммами взрывчатки в Киеве нужна всем", – добавил Геращенко. // Обозреватель

 

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