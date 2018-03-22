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Водій автобуса намагався незаконно вивезти за кордон 15-річну дівчину

22.03.2018 15:29

У пункті пропуску «Краковець» прикордонники не пропустили за кордон дитину через незаконно видане доручення від батьків.

Сьогодні вночі під час оформлення в пункті пропуску на виїзд з України пасажирів рейсового автобуса «Київ-Прага» прикордонники вирішили перевірити достовірність документів, з якими прямувала одна з неповнолітніх пасажирок.

ДСПУ

Водій автобуса надав на паспортний контроль нотаріально завірену заяву батьків 15-річної дівчини, у якій зазначалось, що вони доручають йому супроводжувати її у подорожі за кордон та дозволяють виїзд з України.

Однак в ході перевірки з’ясувалось, що на момент оформлення заяви, батько дитини був відсутній в Україні і не міг підписати документ. Це саме, в ході спілкування з прикордонниками по телефону, згодом підтвердила мати. Враховуючи незаконність дій нотаріуса та незаконність наданого на паспортний контроль документа, дитину не було пропущено.

Крім того, прикордонники направили до Нацполіції України повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів».

Державна прикордонна служба просить громадян відповідально ставитися до оформлення належних документів для закордонних подорожей з дітьми. // ДПСУ

 

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