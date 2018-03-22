На Буковине на 8 лет посадили убийцу сына

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, передает УНН.

"В сентябре 2017 обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на территории собственного хозяйства вступил в словесный конфликт со своим сыном, в результате которого нанес последнему ножевые ранения. Смерть потерпевшего наступила от массивного внутреннего кровотечения", - отметили в прокуратуре.

За совершение преступления суд вынес приговор обвиняемому в виде лишения свободы сроком на 8 лет.