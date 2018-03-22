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На Буковине на 8 лет посадили убийцу сына

22.03.2018 15:40

Сторожинецкий районный суд признал виновным 76-летнего жителя пгт Красноильск Черновицкой области в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство. 

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, передает УНН.

На Буковине на 8 лет лишили свободы мужчину, который зарезал собственного сына

"В сентябре 2017 обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на территории собственного хозяйства вступил в словесный конфликт со своим сыном, в результате которого нанес последнему ножевые ранения. Смерть потерпевшего наступила от массивного внутреннего кровотечения", - отметили в прокуратуре.

За совершение преступления суд вынес приговор обвиняемому в виде лишения свободы сроком на 8 лет.

 

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