На Сумщине труп 5 месяцев пролежал в сарае

Любовь к спиртному никогда не приводит к хорошему: на почве алкогольных возлияний рушатся и дружеские отношения, и семьи, происходят самые жуткие трагедии.

Вот и недавно Ахтырский райсуд рассматривал уголовное производство, открытое в отношении жителя одного из сел Ахтырского района Андрея (имена изменены). Исходя из его действий, человеком его уже назвать сложно - и в этом тоже большая заслуга спиртного.

Жил Андрей вместе со своей сестрой Надеждой. Пока с ними была их трудолюбивая мать, все было как у людей - огород и хозяйство, семейные подработки, иногда выпивка, но только после всех дел, и не так часто. Когда мать умерла, брат с сестрой начали спиваться. Особенно частые попойки отражались на Надежде - у Андрея все-таки была постоянная работа, он ухаживал за скотом в местном хозяйстве. Сестра иногда подрабатывала уборщицей, собирала бутылки. Ее часто видели пьяной, она ходила постоянно грязная, иногда с синяками. Некоторые соседи знали, что ее избивает брат - такое случалось еще при жизни матери. В пьяном состоянии Андрей был жесток и к матери тоже. При этом он все равно заботился о Надежде - после смерти матери у нее начались приступы эпилепсии, он покупал ей лекарства, переживал за ее здоровье.

В январе 2017 года к Андрею пришел его давний знакомый Максим. Весь предыдущий год он был в зоне АТО, приехал только на Рождество. На Старый Новый год отправился к товарищу и… исчез. Когда родители через пару дней начали его искать, Андрей сказал им, что он поехал в Сумы. Однако, как потом выяснилось, в течение пяти месяцев тело Максима лежало в сарае, рядом с домом Андрея.

В тот вечер, как объяснил Андрей, они с Максимом поссорились, тот якобы начал ему угрожать, и Андрей, защищаясь, дважды рубанул его топором по голове и туловищу, разрубив черепную коробку. Затем решил спрятать труп, снял с него одежду, завернул в ткань и вынес в сарай. Он хотел закопать тело где-нибудь в сарае, ведь везде лежал снег, но и в неотапливаемом помещении земля была мерзлой. Поэтому он оставил тело лежать в сарае, продолжая как ни в чем не бывало жить, выпивать, воспитывать кулаками сестру… Когда пришла весна и на улице потеплело, от сарая, где осталось лежать незакопанное тело, появился трупный запах. Когда соседи и знакомые интересовались, что это, одним он говорил, что, может быть, в сарае сдохла крыса, другим - что у него умерла коза. Обнаруженный в доме старый телефон Максима он оставил у себя и позже, когда у его коллеги сломался телефон, предложил ей его в пользование, объяснив, что это его старый мобильник.

Скорее всего, Надежда знала о трупе в сарае. Когда мать Максима пришла искать сына во второй раз, Надежда сказала ей, что Максим от них ушел, и показала, по какой дороге. Да и жуткого запаха она не могла не заметить… Но Надежда никому ничего не сказала.

В мае одна из ссор между Андреем и Надеждой закончилась трагедией. Он нанес ей множество ударов деревянной палкой по голове. Женщина лежала на полу и не пыталась сопротивляться, но озверевший брат продолжал избивать ее ногами, пока она не умерла от множественных кровоизлияний в мозг. Сам же он ушел спать. Утром, увидев, что сестра умерла, он ушел из дома, а через какое-то время вернулся с мешком, видимо, собираясь спрятать и этот труп. Но ему не повезло. Пока он отсутствовал, к нему заглянул товарищ по работе. Он часто бывал у Андрея, иногда оставался у него ночевать, поэтому просто вошел в дом, увидев, что дверь не заперта. Возле дивана лежала Надежда, вокруг ее головы была лужа крови. Гость решил, что она упала пьяная и ударилась головой, поэтому побежал к соседям, чтобы вызвать скорую. Пока ждали медиков, пришел Андрей с мешком, наорал на товарища за то, что тот без спроса ходит у него в доме, а потом сказал, что нужно вызвать полицию, поскольку это он убил Надежду. Рассказал, что вечером пришел выпивши, а сестра была пьяная и чуть не устроила пожар, вот он и разозлился…

В суде Андрей свою вину в двух умышленных убийствах и присвоении телефона не признал, заявил, что убийство Максима было превышением мер необходимой самообороны, а сестру он избивал без намерения убить. От дачи показаний в суде он отказался.

Однако в первые дни после смерти сестры он был растерян и давал признательные показания. Заявил, что Максим приставал к его сестре, и это стало причиной ссоры. Максим замахнулся на него, а он сбежал по ступенькам коридора вниз и на пороге дома схватил какой-то предмет, думая, что это палка. Но это оказался топор. Он несколько раз ударил им Максима, пока не понял, что тот мертв. Тогда он обмотал его тканью и вместе с сестрой отнес в сарай, пообещав ей, что через несколько дней избавится от трупа. Подробно он рассказывал и об обстоятельствах смерти Надежды.

Изучив все материалы дела и показания свидетелей, суд признал Андрея виновным в двух убийствах и краже и приговорил к 12 годам лишения свободы.

Ярослав Берест, Ваш шанс