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Сервісні центри МВС запровадили чек-лист практичного іспиту для водіїв

22.03.2018 16:05

Головний сервісний центр МВС вперше запровадив чек-лист для практичних іспитів на отримання посвідчення водія.

Екзаменатори будуть користуватися зручним чек-листом під час практичної частини іспиту. В ньому зазначені перелік вправ та типові помилки, котрих припускаються громадяни під час практичного іспиту, та шкала оцінювання.
 
чек-лист
 
Практичний іспит складається з 2 етапів: перший етап проходить на майданчику для навчання з початкового керування, другий - на визначеному маршруті в умовах дорожнього руху. На першому етапі іспиту тестуються такі вміння водія як підготовка до початку руху, зупинка транспорту на підйомі/спуску, заїзд у двір «гараж» з правого/лівого боку тощо. На другому етапі іспиту – маневрування у потоці, дотримання швидкості руху та вимог дорожньої розмітки і дорожніх знаків тощо.

Громадяни можуть безкоштовно завантажити чек-лист з сайту Головного сервісного центру МВС, це спростить процес підготовки до іспиту. Під час іспиту чек-лист друкується на зворотній частині екзаменаційного листа, його наявність гарантує прозорість та зрозумілість системи оцінювання навичок кандидата у водії. По завершенню іспиту особа, яка його складала, може ознайомитися із зазначеними екзаменатором помилками, залишивши на чек-листі свій підпис. Після завершення іспитів екзаменаційні листи зберігаються у сервісному центрі МВС протягом 3 років.

У майбутньому планується запровадження фото- та відеофіксації практичної частини іспиту.
 
Нагадаємо, що підготуватися до теоретичної частини іспиту тепер також легко: на сайті Головного сервісного центру МВС працює онлайн-тренажер з ПДР. Новини сервісних центрів МВС на офіційній сторінці у Фейсбук, консультації за телефоном (044) 290-19-88.

РСЦ МВС в Луганській області

 

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