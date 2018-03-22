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Генпрокурор в управлении СБУ объявил Савченко подозрение

22.03.2018 16:33

Пресс-секретарь генпрокурора сообщила, что процедура подписания и объявления подозрения состоялась после задержания Савченко в здании Управления СБУ по Киеву и Киевской области.

Генеральный прокурор Юрий Луценко объявил подозрение народному депутату Надежде Савченко.

Савченко после вручения подозрения / фото УНИАН

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал и объявил Н. Савченко подозрение в присутствии ее адвоката", - написал Лысенко.

В свою очередь пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что процедура подписания и объявления подозрения состоялась после задержания Савченко в здании Управления СБУ по Киеву и Киевской области.

Как сообщалjcm, сегодня, 22 марта, Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

В Генпрокуратуре Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Савченко в сопровождении следователя прибыла в Управление Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области.

Ее сестра Вера не исключает, что заседание суда по избранию Надежде меры пресечения может произойти уже сегодня. // УНИАН

 

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