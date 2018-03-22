Большинство из тех, кто голосовал против ареста Савченко, - "оппоблоковцы".

На сайте парламента обнародован список с поименным голосованием за арест депутата Надежды Савченко.

Против ареста Савченко голосовали два нардепа от БПП - Вадим Кривохатько и Алексей Корнацкий; внефракционный Евгений Мураев; от "Оппоблока" - Михаил Добкин, Евгений Балицкий, Вадим Новинский, Вадим Рабинович, Николай Скорик, Игорь Шурма и Нестор Шуфрич.

По представлению генерального прокурора Юрия Луценко о предоставлении согласия на привлечения Савченко к уголовной ответственности проголосовал 291 народный депутат. За представление о предоставлении согласия на задержание Савченко проголосовали 277 народных депутатов. За предоставление согласия на арест Савченко проголосовали 268 народных депутатов.