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Большинство из тех, кто голосовал против ареста Савченко, - "оппоблоковцы".
На сайте парламента обнародован список с поименным голосованием за арест депутата Надежды Савченко.
Против ареста Савченко голосовали два нардепа от БПП - Вадим Кривохатько и Алексей Корнацкий; внефракционный Евгений Мураев; от "Оппоблока" - Михаил Добкин, Евгений Балицкий, Вадим Новинский, Вадим Рабинович, Николай Скорик, Игорь Шурма и Нестор Шуфрич.
По представлению генерального прокурора Юрия Луценко о предоставлении согласия на привлечения Савченко к уголовной ответственности проголосовал 291 народный депутат. За представление о предоставлении согласия на задержание Савченко проголосовали 277 народных депутатов. За предоставление согласия на арест Савченко проголосовали 268 народных депутатов.
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