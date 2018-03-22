Госпогранслужба и другие силовики начинают общенациональную спецоперацию

Операция продлится до ноября, к ее проведению планируют привлечь коллегами из соседних стран

Госпогранслужба совместно с МВД, ВСУ и другими ведомствами готовит специальную пограничную операцию "Граница-2018".

Как отмечается, с начала года на украинской границе ситуация обостряется, наблюдается устойчивый рост количества правонарушений.

Так, с начала года количество задержаний нелегальных мигрантов выросло на 6%, нарушителей пограничного режима – на 3%. Количество нарушений правил пребывания иностранцев в Украине выросло в 1,9 раза. Также отмечен значительный рост случаев изъятия боеприпасов – на 13% с начала года.

В связи с этим для улучшения прогнозируемой остановки было принято решение с апреля запустить спецоперацию "Граница-2018".

Основные усилия задействованных ведомств во время проведения операции будут сконцентрированы на противодействии контрабанде оружия и наркотических средств, незаконному перемещению через границу нелегальных мигрантов и подакцизных товаров.



Также на совещании определили пять основных направлений проведения операции в пределах пограничных областей, за исключением временно оккупированных территорий. Ожидается, что совместные действия позволят снизить уровень противоправной деятельности и в целом улучшить обстановку на границе Украины.

Операция продлится до ноября, к ее проведению планируют привлечь коллегами из соседних стран. // Сегодня