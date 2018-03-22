В России юные отморозки жестоко избили 13-летнего инвалида (видео)

Следователи Владимирской области выясняют обстоятельства избиения школьника, снятого на видео. Запись издевательств была выложена 22 марта в соцсетях.

"Следствие СК России намерено детально разобраться в произошедшем, принять объективное процессуальное решение и провести комплекс профилактических мероприятий", - сообщает официальный сайт областного управления СК РФ.

По предварительным данным, вечером 20 марта 2018 года в Покрове 13-летний мальчик, обучающийся в школе по индивидуальной программе, был избит несовершеннолетними. О случившемся вечером того же дня в полицию сообщила бабушка пострадавшего семиклассника.

Сотрудники ОМВД по Петушинскому району в тот же день организовали доследственную проверку и установили личности всех участников инцидента, отметили в управлении СК РФ.

В настоящий момент пострадавший школьник находится в стационаре областной клинической больницы. "Ему оказывается квалифицированная медицинская помощь, профильными специалистами ОДКБ контролируется его состояние", - говорится в пресс-релизе.

Мальчика били девятиклассники, передает "Пятый канал". На кадрах двухминутного ролика они наносили ему удары ногами. При этом школьник лежал на снегу, не сопротивлялся и молил о пощаде, обещая впредь держать язык за зубами.

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"Я правда такого не говорил, могу хоть чем поклясться! Я сейчас сдохну! Я на таблетках!" - кричал пострадавший. Но нападавшие не унимались.

"Я б тебя вообще убил, *** (блин)!" - произнес один из участников экзекуции.

"Скотина подворотная, все испортил…", - говорит подросток под конец расправы.

Судя по закадровым голосам, за избиением наблюдала девушка. Возможно, она и была оператором, ведшим съемку.

В сеть попало и фото изувеченного подростка: его лицо распухло, видны несколько темно-фиолетовых синяков и кровоподтеки.

"Учитывая обстоятельства, при которых пострадал малолетний ребенок, а также объективный широкий общественный резонанс события, руководством следственного управления перед прокурором инициирован вопрос о передаче материалов проверки из производства органов полиции следователю Следственного комитета", - заключили в управлении СК РФ.

Местные жители рассказывают, что мальчика избивали фанаты футбольног клуба "Спартак". Они нападают на тех, кто заведомо слабее их, передает 360.

Впрочем, судя по репликам из видео, агрессивные подростки и их жертва были знакомы, и между ними был конфликт, возникший на почве каких-то высказываний.

Тетя пострадавшего рассказала, что мальчик является инвалидом, вследствии чего и находится на индивидуальном обучении. А били его товарищи по школе. "Нос (поврежден), сильнейшее сотрясение, сломана рука, побои на всем теле. Пинали по спине ногами, у него все в синяках, все в крови", - добавила женщина.

По ее словам, все происходило возле кафе, из которого злоумышленники вышли перед избиением. Нападавших было трое или четверо. // NEWSru.com