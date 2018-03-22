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Тереза Мэй: Россия представляет собой долгосрочную угрозу для всей Европы

22.03.2018 17:25

Британский премьер-министр назвала инцидент в Солсбери примером российской агрессии в отношении Евросоюза.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена сегодня предупредить лидеров других стран Евросоюза, что Россия представляет угрозу для всего блока, а не только для Великобритании.

Тереза Мэй / REUTERS

«Россия совершила дерзкую и безответственную атаку на Соединенное Королевство, – сказала Мэй по прибытии на саммит ЕС, отсылая к недавнему покушению на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в английском городе Солсбери. – Очевидно, что российская угроза не знает границ, и что инцидент в Солсбери является образчиком российской агрессии в отношении Европы и ее ближайших соседей», передает Голос Америки.

Главные представители британского правительства, пожелавшие остаться неназванными, перед саммитом проинформировали международную прессу о настроенности Лондона указать союзникам, что "Россия проявила себя как стратегический враг, а не как стратегический партнер".

"Российская угроза не уважает границы, и поэтому мы все под угрозой", - заявил другой чиновник.

Лондон будет добиваться, чтобы лидеры ЕС совместно осудили Москву в связи с применением нервно-паралитического яда в английском городе Солсбери при попытке убийства бывшего полковника российской военной разведки Сергея Скрипаля.

Британцы заявляют, что первые результаты расследования, которое выявило яд - образец химического оружия и отказ Москвы предоставлять объяснения на фоне длительной подрывной деятельности против Запада, указывают на российскую ответственность. // УНИАН

 

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