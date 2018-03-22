К бойкоту Госдумы из-за Слуцкого присоединились «Ведомости», Republic, «Бумаги» и «Бизнес online»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о приостановлении аккредитации журналистов тех СМИ, которые решили отозвать своих корреспондентов из Госдумы в связи с делом депутата Леонида Слуцкого.

К бойкоту, объявленному рядом СМИ депутатам Госдумы, оправдавшим действия народного избранника Леонида Слуцкого, обвиненного в домогательствах, присоединилась редакции «Ведомостей», Republic, «Бумаги» и «Бизнес online».

«Если права граждан защищаются избирательно, если депутатам позволено пренебрегать достоинством и безопасностью людей в расчете на корпоративную солидарность Госдумы, значит, в зоне риска оказываются права всех — не только журналистов, — говорится в заявлении „Ведомостей“. — Редакция „Ведомостей“ считает право на безопасность и достоинство журналистов, своих и из других СМИ, как и всех граждан страны, императивом: это следует из Конституции России. Тут наши представления принципиально расходятся с позицией нижней палаты российского парламента, что очевидно после решения комиссии по этике.

Редакция считает отныне невозможным взаимодействие с депутатом Слуцким и членами комиссии по этике в прежнем режиме. Журналисты „Ведомостей“ отказываются от личного общения с ними. Редакция оставляет за собой право собирать и распространять информацию об их деятельности всеми законными способами. Во всех случаях, когда закон о средствах массовой информации предписывает сотрудникам редакции обратиться к этим депутатам с официальным запросом, он будет направлен их представителям».

Republic поддерживает бойкот депутата Слуцкого и в целом Думы со стороны СМИ. С сегодняшнего дня в редакционных статьях при упоминании Государственной думы Republic будет добавлять в скобках: «Орган государственной власти РФ, оправдывающий сексуальные домогательства».

В материалах «Бумаги» отныне к каждой новости о Госдуме будет приписка: «Депутат Госдумы Леонид Слуцкий обвинен в сексуальных домогательствах к журналисткам. Сотрудницы BBC, RTVI и „Дождя“ публично рассказали о неприемлемом поведении Слуцкого, представив доказательства. 21 марта 2018 года комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в поведении депутата, обвинив журналисток в провокации. Леонид Слуцкий всё еще депутат Госдумы».

Газета «БИЗНЕС Online» также присоединяется к инициативе. «Выражая солидарность с федеральными коллегами, парламентский корреспондент „БИЗНЕС Online“ не будет продлевать аккредитацию, а также посещать заседания Государственной Думы до тех пор, пока депутат Слуцкий не извинится перед журналистками, а выдвинутые против него обвинения в домогательствах не будут надлежащим образом расследованы», — говорится в сообщении редакции.

К слову, сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков четырежды в разных формулировках отказался отвечать на вопросы журналистов по поводу Слуцкого. Об этом пишет «Медуза».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о приостановлении аккредитации журналистов тех СМИ, которые решили отозвать своих корреспондентов из Госдумы в связи с делом депутата Леонида Слуцкого.

Как сообщает телеканал «Дождь», в четверг на входе в Госдуму у охраны появились списки журналистов, которым запрещен вход в здание парламента. Эту информацию подтверждает «Интерфакс».

Вячеслав Володин добавил, что сами принципы аккредитации журналистов в Госдуму не изменялись. // Преступная Россия