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На Львівщині під час надання хабара викрито підприємця

22.03.2018 17:56

21 березня 2018 року слідчими військової прокуратури Львівського гарнізону за матеріалами та спільно з оперативними працівниками військової контррозвідки департаменту контррозвідки Служби безпеки України задокументовано факт пропозиції та надання підприємцем неправомірної вигоди помічнику командира з фінансово-економічної роботи військової частини.

Кошти в розмірі 37,7 тис грн та 200 дол. США призначалися за сприяння у безперешкодному визнанні бізнесмена переможцем на тендерних торгах щодо закупівлі військовою частиною інвентаря для водних видів спорту, підписання договорів поставки, а також не подання оскарження в Антимонопольний комітет.

Вказану особу затримано у порядку ст. 208 КПК.

Проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії. Вирішуються питання щодо повідомлення підприємцю про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369 КК України, та звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Прес-служба військової прокуратури
Західного регіону України

 

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