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У Києві СБУ викрила координатора мережі антиукраїнських Інтернет-ресурсів

22.03.2018 18:10

Співробітники Служби безпеки України викрили у Києві координатора мережі антиукраїнських Інтернет-ресурсів, створених за завданням так званого «міністерства інформації та зв’язку ДНР».

Правоохоронці встановили, що мешканець столиці з 2015 року за матеріальну винагороду систематично розміщував на сторінках соціальних мереж заклики до захоплення державної влади, підтримки військової агресії проти України. Він «залучив» до поширення антиукраїнського контенту, який надходив від пропагандистів з «ДНР», ще кількох чоловік.

СБУ

Під час обшуку за місцем проживання координатора мережі співробітники СБУ вилучили листування з «куратором», в якому містилися конкретні завдання та інформація щодо перерахування коштів за виконану роботу. Правоохоронці також виявили облікові записи, з яких здійснювалось адміністрування антиукраїнських Інтернет-ресурсів та публікація матеріалів із закликами до захоплення державної влади в Україні.

У ході проведення слідчих дій зловмисник визнав свою провину та підтвердив, що свідомо виконував завдання представника так званої «ДНР» і отримував за це грошову винагороду.

Вирішується питання щодо повідомлення координатору про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ст. 109 Кримінального кодексу України (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), та обрання запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до функціонування антиукраїнської Інтернет-мережі.

Прес-центр СБ України

 

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