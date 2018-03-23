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У Черкасах затримали керівника будівельної компанії, причетного до привласнення 10 бюджетних мільйон

23.03.2018 00:05

Співробітники Служби безпеки України затримали директора однієї з Черкаських будівельних компаній, який був оголошений у міжнародний розшук за причетність до незаконного привласнення грошей державного бюджету України, повідомляє прес-служба СБУ в Черкаській області.

Правоохоронці встановили, що у 2011 році топ-менеджер компанії у змові з керівництвом одного з держаних підприємств уклав договір на демонтаж зношених будівельних приміщень та споруд, що належали держустанові.

Черкаси

Насправді зазначені у документації будівлі були демонтовані раніше. Ділки подали фіктивні документи про нібито виконані роботи та отримали більше ніж чотирнадцять мільйонів гривень з держбюджету, понад десять мільйонів гривень з яких вони привласнили.

У 2016 році керівник приватної компанії був оголошений у міжнародний розшук.

Завдяки плідній співпраці СБ України з Інтерполом удалося встановити місце знаходження зловмисника та після завершення процедури екстрадиції з Барселони Республіки Іспанія затримати його в аеропорту «Бориспіль». Фігуранту справи та ще шести учасникам злочинної оборудки оголошено про підозру у скоєнні злочинів за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. // Про все

 

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