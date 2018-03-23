Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В Мариуполе чиновница вымогала 1,5 тыс. долларов у инвалида детства

23.03.2018 00:38

В Мариуполе на получении взятки в сумме 1 тыс. долларов США разоблачено должностное лицо областной медико-социальной экспертной комиссии. 

Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, передает УНН.

Картинки по запросу хабар

"19-летний мужчина, который является инвалидом детства, был направлен в ОМСЕК для подтверждения медицинского диагноза и установления группы инвалидности.

При прохождении медицинской комиссии 43-летняя чиновник сообщила гражданину о том, что он не может рассчитывать на установление бессрочной 3-й группы инвалидности. Однако вопрос можно решить с помощью денег. За свои "услуги" женщина требовала 1,5 тыс. долларов США", - говорится в сообщении.

Понимая противоправность требований женщины, гражданин обратился к правоохранителям. Было решено поймать взяточницу "на горячем". В тот же день женщина позвонила своему мужу, чтобы именно через него и состоялась передача части взятки в размере 1 тыс. долларов, которые во время обыска средства были изъяты.

Сейчас решается вопрос об открытии в отношении женщины уголовного производства по ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...