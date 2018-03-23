В Мариуполе чиновница вымогала 1,5 тыс. долларов у инвалида детства

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В Мариуполе на получении взятки в сумме 1 тыс. долларов США разоблачено должностное лицо областной медико-социальной экспертной комиссии.
Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, передает УНН.
"19-летний мужчина, который является инвалидом детства, был направлен в ОМСЕК для подтверждения медицинского диагноза и установления группы инвалидности.
При прохождении медицинской комиссии 43-летняя чиновник сообщила гражданину о том, что он не может рассчитывать на установление бессрочной 3-й группы инвалидности. Однако вопрос можно решить с помощью денег. За свои "услуги" женщина требовала 1,5 тыс. долларов США", - говорится в сообщении.
Понимая противоправность требований женщины, гражданин обратился к правоохранителям. Было решено поймать взяточницу "на горячем". В тот же день женщина позвонила своему мужу, чтобы именно через него и состоялась передача части взятки в размере 1 тыс. долларов, которые во время обыска средства были изъяты.
Сейчас решается вопрос об открытии в отношении женщины уголовного производства по ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
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