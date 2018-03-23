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Жириновский и журналист: «лапал за ж#пу так, что руки тряслись с диктофоном»

23.03.2018 01:13

Журналист телеканала "Настоящее Время" рассказал, как его пытались отвезти в сауну к лидеру ЛДПР

Российский журналист Ренат Давлетгильдеев на своей странице в Facebook описал, как руководитель ЛДПР Владимир Жириновский домогался его и призвал других мужчин, которые испытали на себе домогательства Жириновского, открыто заявить о подобных инцидентах со стороны политиков и представителей власти.

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По словам Давлетгильдеева, Жириновский домогался к нему после финала конкурса "Мисс Россия" в 2006 году во время небольшого интервью. Также, по словам журналиста, помощники депутата насильно пытались вывести в "корпоративную сауну ЛДПР".

"Меня за руки пытались вывезти из здания помощники Жириновского и отвезти с ним в корпоративную сауну ЛДПР, а сам он, пока давал небольшое интервью, лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном. Да, я был совсем юн, коленки ходили ходуном от одной мысли о том, что перед тобой депутат, министр и так далее, казалось, что я обязан смотреть им в рот", – написал Давлетгильдеев в своем Facebook.

Инцидент произошел еще до того, как сам журналист признался открыто в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. По его словам, после случившегося он испытывал чувство вины за домогательства со стороны влиятельных мужчин.

жириновский

Напомним, недавно в Госдуме России разгорелся скандал о сексуальных домогательствах главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого к журналисткам. Слуцкого обвинили в сексуальных домогательствах сразу три журналистки.

В ответ ряд российских СМИ заявили об отзыве журналистов, работающих в Госдуме. // Сегодня

 

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