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В оккупированном Крыму задержали крымскотатарского блгоггера

22.03.2018 22:11

Гражданского активиста и журналиста Крымской солидарности Наримана Мемедеминова задержали после обыска силовиков у него дома в Бахчисарайском районе оккупированного Крыма.

Об этом сообщается на странице Facebook-группы Крымской солидарности.

Фото Крымская солидарность.

Активиста обвинили в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма. Его увезли в управление ФСБ в Симферополе. Супруга задержанного рассказала, что обыск проходил в грубой форме, с нецензурной бранью со стороны силовиков.

В Крымской солидарности заявили, что действия российских правоохранителей считают очередным ударом по работе своих гражданских активистов и, в целом, по гражданской журналистике в Крыму.

«Задержание Наримана Мемедеминова и обыск у него дома — ничто иное, как попытка заглушить гражданскую журналистику в Крыму. Это ещё одно политическое преследование», — заявили правозащитники.

Адвокат Эмиль Курбединов смог увидеться с задержанным блогером в ФСБ. В пятницу, 23 марта, Мемединову выберут меру пресечения. // Realist

 

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