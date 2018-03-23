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На Львівщині затримали на хабарі оперуповноваженого кримінальної поліції

23.03.2018 01:48

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарі оперуповноваженого кримінальної поліції Мостиського районного відділення поліції Львівської області.

Правоохоронці встановили, що старший лейтенант вимагав з місцевого жителя 300 доларів США за непритягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство.

Фото Служба безпеки України.

Співробітники СБ України затримали поліцейського на одному з автосервісів райцентру після одержання усієї суми неправомірної вигоди.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Служба безпеки України

 

 

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