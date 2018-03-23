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Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарі оперуповноваженого кримінальної поліції Мостиського районного відділення поліції Львівської області.
Правоохоронці встановили, що старший лейтенант вимагав з місцевого жителя 300 доларів США за непритягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство.
Співробітники СБ України затримали поліцейського на одному з автосервісів райцентру після одержання усієї суми неправомірної вигоди.
У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.
«Собиратель земель русских» более не признает национальных суверенитетов, считая все эти государства исконными территориями России. И вряд ли это можно трактовать...