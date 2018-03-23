На Львівщині затримали на хабарі оперуповноваженого кримінальної поліції

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарі оперуповноваженого кримінальної поліції Мостиського районного відділення поліції Львівської області.

Правоохоронці встановили, що старший лейтенант вимагав з місцевого жителя 300 доларів США за непритягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство.

Співробітники СБ України затримали поліцейського на одному з автосервісів райцентру після одержання усієї суми неправомірної вигоди.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Служба безпеки України