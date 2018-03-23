В Киеве мужчина пытался обменять 11 тысяч фальшивых долларов

Столичные правоохранители задержали "на горячем" 25-летнего киевлянина, который пытался сбыть в пункте обмена валют 11 тыс. поддельных долларов.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева в Facebook, передает УНН.

Правоохранители установили, что мужчина через интернет договорился с владельцем обменного пункта по осуществлению обмена иностранной валюты на гривны.

"Во время операции злоумышленник передал кассиру 11 тыс. долларов, упакованных банковским способом. Однако, как оказалось, лишь часть из купюр были настоящими, а остальные - высококачественной подделкой. Когда кассир заподозрил, что деньги ненастоящие, то пытался задержать мошенника. Тот бросился бежать, но был задержан полицейскими, которых вовремя вызвал предприниматель. При этом злоумышленник едва не сбил полицейского и провез его на капоте", - сообщили в прокуратуре.

Мужчина был задержан в порядке ст. 208 УПК. Готовятся материалы для объявления ему о подозрении и избрании меры пресечения. Фальшивые деньги были изъяты для проведения экспертизы, правоохранители устанавливают канал поступления.