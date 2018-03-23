В Лондоне пара сожителей после пыток сожгла няню, заподозрив ее в колдовстве

Обвинения в убийстве предъявлены 35-летней сексапильной брюнетке Сабрине Куайдер и ее 40-летнему гражданскому мужу Киссему Медуни. Они являются соотечественниками погибшей, пишет The Daily Telegraph

Расследование началось после того, как около 18:00 20 сентября 2017 года соседи Медуни, проживавшего в Уимблдоне (юго-западная часть Лондона) в арендованном доме, заметили дым и почувствовали зловоние, которое распространялось с приусадебного участка Киссема. Прибывшие по вызову пожарные обнаружили около дома Медуни костер с догорающими человоческими останками. Среди пепла были видны фрагменты одежды и ювелирные украшения. Расследование началось после того, как около 18:00 20 сентября 2017 года соседи Медуни, проживавшего в Уимблдоне (юго-западная часть Лондона) в арендованном доме, заметили дым и почувствовали зловоние, которое распространялось с приусадебного участка Киссема. Прибывшие по вызову пожарные обнаружили около дома Медуни костер с догорающими человоческими останками. Среди пепла были видны фрагменты одежды и ювелирные украшения.

Пожарный Томас Хант, выступая в суде, рассказал, что разглядел в костре очертания человечского носа и пальцев. Опасаясь за безопасность своих подчиненных, Хант стал расспрашивать хозяина дома Киссема Медуни. На вопрос, почему он сжигает труп, мужчина ответил, что жарит баранину. Однако пожарный возразил Медуни, обвинив его во лжи, сообщает BBC

Коллега Ханта Джозеф Вуд тем временем вызвал полицию, после чего Медуни и его сожительница были задержаны. Они сознались в попытке сжечь человеческие останки, однако вину в убийстве отрицали.

Известно, что Софи Лионе, тело которой злоумышленники пытались сжечь, проживала в их доме в качестве няни и домохозяйки. Девушка присматривала за двумя детьми Сабрины. Фактически Софи оказалась в рабстве у своих работодателей, которые морили ее голодом, практически не выпускали за пределы жилища и истязали.

Как рассказал владелец магазина, торгующего неподалеку чипсами, Софи иногда заходила к нему, а однажды пожаловалась на то, что работодатели ее избивают. Девушка ходила в одной и той же одежде, покупала чипсы и быстро съедала их, как будто была очень голодна.

Со слов Сабрины, няня была колдуньей, которая с помощью черной магии якобы пыталась манипулировать ею. Женщина также решила, что Софи находится в сговоре и любовной связи с ее бывшим сожителем Марком Уолтоном - музыкантом из поп-группы Boyzone. Сабрина полагала, что тот следит за ней и вынашивает план мести за разрыв отношений, сообщает 20minutes.fr

Испытывая неприязнь к бывшему гражданскому мужу, Сабрина пыталась опорочить его, используя поддельный аккаунт в соцсети Facebook для распространения информации о том, что Уолтон - педофил.

Няню Сабрина оскорбляла, называя "шлюхой" и "тварью". Она также обвинила девушку в краже кулона с алмазом.

Точные причины смерти Софи пока не установлены. Но известно, что она была зверски избита. Судмедэксперты, проводившие вскрытие полуобгоревшего тела, зафиксировали переломы ребер и челюсти. Вероятно, девушку пытали, чтобы она созналась в сговоре с Уолтоном, подтвердив параноидальные предположения своей хозяйки.