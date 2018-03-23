В столице переименовали еще 13 улиц и переулков

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На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей депутаты согласовали ряд переименований улиц города Киева
Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты поддержали ряд переименований столичных топонимов. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
Согласно решению, уточнены названия двух улиц и переулка. Изменения касаются только написания имен собственных (было-стало):
- ул. Алма-Атинская — ул. Алматинская (Днепровский р-н);
- ул. Кустанайская — ул. Костанайская (Голосеевский р-н);
- пер. Кустанайский — пер. Костанайский (Голосеевский р-н).
Также возвращено пер. Ладо Кецховели в Подольском районе историческое название — пер. Воздвиженский.
Кроме того, переименованы следующие улицы и переулки:
ул. Гайдара — на ул. Семьи Праховых (Голосеевский р-н);
ул. Петровского — на ул. Василия Щавинского (Деснянский р-н);
ул. Новороссийская — на ул. Опрышковская (Днепровский р-н);
ул. Александра Горовица — на ул. Василия Барки (Соломенский р-н);
пер. Михаила Реута — на пер. Памвы Берынды (Печерский р-н);
ул. Пугачева — на ул. Академика Ромоданова (Шевченковский р-н).
В Киевсовете отметили, что все переименования прошли общественные обсуждения на едином веб-портале территориальной общины в специальной рубрике Е-ГОРОД.
Напомним, что ранее во время голосования на сайте КГГА жители Киева отказались переименовывать площадь Льва Толстого. // 112.ua
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