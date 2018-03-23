СБУ задержала «куратора силовиков» из мэрии Николаева

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В Николаеве 22 марта сотрудники отдела «К» управления СБУ в Николаевской области по подозрению в участии в коррупционной схеме задержали чиновника Николаевской мэрии Александра Кондратьева.
Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области.
Кондратьев занимает должность начальника отдела по организации оборонной и мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Николаевского городского совета.
По имеющимся данным, Кондратьева называют организатором схемы по продаже бланков украинских паспортов гражданам Молдовы. Его пособниками выступили двое жителей Киева. С помощью связей в Государственной миграционной службе они продавали гражданам Молдовы бланки украинских паспортов. О предоставлении гражданства речи не шло.
Киевских фигурантов дела задержали накануне в столице. Кондратьева также задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, проводятся санкционированные судом обыски по месту его жительства и работы - в городском совете.
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