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СБУ задержала «куратора силовиков» из мэрии Николаева

22.03.2018 23:06

В Николаеве 22 марта сотрудники отдела «К» управления СБУ в Николаевской области по подозрению в участии в коррупционной схеме задержали чиновника Николаевской мэрии Александра Кондратьева.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области.

Александр Кондратьев

Кондратьев занимает должность начальника отдела по организации оборонной и мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Николаевского городского совета.

По имеющимся данным, Кондратьева называют организатором схемы по продаже бланков украинских паспортов гражданам Молдовы. Его пособниками выступили двое жителей Киева. С помощью связей в Государственной миграционной службе они продавали гражданам Молдовы бланки украинских паспортов. О предоставлении гражданства речи не шло.

Киевских фигурантов дела задержали накануне в столице. Кондратьева также задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, проводятся санкционированные судом обыски по месту его жительства и работы - в городском совете.

Следственное управление ГУНП в Николаевской области начало уголовное производство по статье 332 Уголовного кодекса Украины («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины»).

 

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