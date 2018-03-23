На Мукачівщині вітчим ударив падчерку ножем у живіт

Поліція Мукачівщини розпочала кримінальне провадження за фактом спричинення тілесних ушкоджень 29-річній мешканці села Буковинка. Чоловіка, який заподіяв травми, поліція затримала. Слідство у справі триває

Вчора, 21 березня о 21:25 до Мукачівського відділення поліції надійшло повідомлення із місцевої лікарні про госпіталізацію до них із ножовим пораненням 29-річної жінки, мешканки районного центру села Буковинка.

Слідчо-оперативна група встановила, у ході сварки, що виникла між родичами вдома, чоловік взяв ніж та вдарив падчерку у живіт.

44-річного чоловіка правоохоронці затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Потерпіла знаходиться у медичному закладі, лікарі діагностували у неї проникаюче порання черевної стінки. Знаряддя злочину - ніж, вилучили та направили на експертне дослідження.

Поліція й надалі з‘ясовує обставини даної події. За фактом спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією частини 1 статті 121 Кримінального кодексу України. Наразі щодо фігуранта справи вирішується питання повідомлення про підозру у вчиненні ним злочину та обрання міри запобіжного заходу. Слідство триває, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. // zakarpattya.net.ua