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У Києві викрито банду наркоторговців з арсеналом зброї (фото)

23.03.2018 09:15

Київською місцевою прокуратурою № 8 спільно зі Святошинським УП ГУНП в м. Києва та УПН ГУНП в м. Києві викрито групу наркоторговців, які налагодили збут особливо небезпечних наркотичних та психотропних засобів на території столиці та її околицях.

Під час санкціонованих судом обшуків помешкань фігурантів провадження, а також гаражних приміщень, правоохоронці виявили та вилучили наркотичні засоби метадон та кокаїн у великих розмірах, близько 100 грам психотропної речовини - амфетамін, електронні ваги, пакети для фасування, банківські картки та грошові кошти, отримані в результаті злочинної діяльності.

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Крім того, у зловмисників було виявлено арсенал зброї, а саме 6 бойових пістолетів, серед яких «Вальтер» та «Rusher» з глушниками, помпову рушницю, малокаліберну рушницю «Сайга», пістолет кулемет, близько 1600 патронів різного калібру та гранату РГД-5 з запалом.

Наразі трьох зловмисників віком від 37 до 48 років затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їм інкримінують вчинення злочинів, передбачених ст. 263 та ст. 307 КК України.

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На даний час до суду скеровано клопотання про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вилучені наркотичні та психотропні речовини, а також зброю та набої до неї скеровано для проведення відповідних експертиз.

Слідство триває.

Прес-служба прокуратури міста Києва

 

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