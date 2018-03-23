В Черкасской области секретарь сельсовета помогла получить 2 га земли боевику «ДНР»

Боевик "ДНР" получил в Черкасской области 2 га земли. Прокуратура области сообщила о подозрении секретарю сельсовета, которая способствовала незаконному выделению земельного участка участнику террористической организации, сообщает пресс-службапрокуратуры.

В пресс-службе отметили, что прокуратурой области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту злоупотребления секретарем сельского совета служебным положением и внесения в официальные документы заведомо ложных сведений, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 1. ч. 3, ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

“Установлено, что секретарь одного из сельских советов Шполянского района Черкасской области в нарушение требований Закона ”О нотариате“, при отсутствии лица (поручителя) подготовила, заверила и зарегистрировала в книге нотариальных действий доверенность на представление перед компетентными органами интересов местного жителя, который, находясь на территории оккупированного г. Донецк, участвует и способствует деятельности террористической организации "Донецкая Народная Республика“, с целью получения им земельного участка в собственность.

В дальнейшем, на основании поручения поверенное лицо участника террористической организации "ДНР“ оформило в собственность земельный участок площадью 2 га стоимостью 63 тыс. грн", - говорится в сообщении.

По результатам досудебного расследования прокуратурой области секретарю совета сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины.

В настоящее время, по информации прокуратуры, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

В пресс-службе напомнили, что в феврале 2017 года прокуратурой области по результатам специального (заочного) досудебного расследования в отношении указанного выше злоумышленника, который перешел на сторону врага и в настоящее время назначен на должность руководителя аппарата так называемого “Совета Обороны ДНР”, утвержден и направлено в суд обвинительный акт по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Именно во время досудебного расследования в указанном уголовном производстве, которое осуществлялось следственным отделом Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области под процессуальным руководством прокуратуры области, установлен факт совершения секретарем сельского совета незаконных действий.

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